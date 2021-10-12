Мостовой считает Россию фаворитом отборочной группы к ЧМ-2022

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой оценил перспективы национальной команды в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года, передает «Чемпионат.com».

«Первое место в группе – прекрасный промежуточный итог. Хорошо, что хорваты потеряли – теперь им надо у нас выигрывать. Теперь Россию можно считать фаворитом группы, у нас два очка отрыв», — сказал Мостовой.

Подопечные Валерия Карпина победили Словению со счетом 2:1.

На 28-й минуте счет в матче открыл защитник сборной России Игорь Дивеев. Через четыре минуты защитник Георгий Джикия удвоил преимущество россиян, забив гол через себя. В концовке перового тайма полузащитник сборной Словении Йосип Иличич сократил разрыв до минимума.

Таким образом, Россия единолично возглавила свою группу, имея в активе 19 очков. Вторую строчку занимают хорваты с 17 баллами. Третье место у словаков, в активе которых десять очков. Словения находится на четвертом месте с десятью очками. Замыкает группу Кипр, который сумел добыть лишь пять очков. Столько же баллов набрала Мальта, которая располагается на пятом месте.

Напомним, в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет в Катаре, напрямую выходят команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, расположившиеся на втором месте, проведут стыковые матчи.

Ранее футболист сборной России Игорь Дивеев рассказал, как команда отпраздновала победу над Словенией в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.