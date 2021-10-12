Колыванов: за победу над Словенией спасибо Дивееву и Джикии

Бывший главный тренер юношеской сборной России Игорь Колыванов оценил победу российской национальной команды над Словенией в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 (2:1). Он отметил, что российская сборная испытывает проблемы в атаке.

«Вязкая, тяжелая игра. Спасибо надо Дивееву и Джикии сказать, раз у нас пока форварды и полузащитники забить не могут, хотя предпосылки были хорошие, чтобы реализовать свои моменты. Но выиграли на вязком и тяжелом поле — ребята, молодцы, с победой. Хорваты сыграли вничью, поэтому мы сейчас лидеры и все в наших руках. Но с хорватами надо будет выигрывать в любом случае», — сказал Колыванов «Газете.Ru.

Специалист подчеркнул, что матч против Хорватии станет решающим для нашей команды. Он выразил надежду, что к тому моменту восстановятся игроки, которые из-за повреждений пропустили текущий микроцикл.

«Думаю, что восстановится Головин и еще ряд футболистов, которые пропустили эти два матча. Нужно внимательно и аккуратно играть, пока ребята проявляют бойцовские качества. Но мы видим, что в середине есть проблемы, немножко пустовато. Последний пас отдать не можем, хотя подходы есть. Надо поправлять это дело. Суперфорвардов у нас сейчас нет, нет полузащитников с хорошим дальним ударом. Есть Миранчук, но когда он месяцами не играет в основном составе, это очень тяжело. Может, ему лучше в аренду уйти, чтобы играть постоянно, потому что сидеть на лавке — он уже сам, наверное, с ума сошел», — заключил Колыванов.

Россия на выезде обыграла Словению со счетом 2:1. Авторами забитых мячей стали защитник ЦСКА Игорь Динеев и капитан «Спартака», лидер обороны красно-белых Георгий Джикия. На данный момент сборная России возглавляет отборочную группу Н, набрав 19 очков. Она опережает идущую второй Хорватию на два балла.