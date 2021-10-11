Россия гарантировала себе как минимум второе место в отборочной группе ЧМ-2022 по футболу

Сборная России по футболу гарантировала себе как минимум второе место в отборочной группе чемпионата мира по футболу 2022 года, обыграв на выезде команду Словении со счетом 2:1.

На 28-й минуте счет в матче открыл защитник сборной России Игорь Дивеев. Через четыре минуты защитник Георгий Джикия удвоил преимущество россиян, забив гол через себя. В концовке перового тайма полузащитник сборной Словении Йосип Иличич сократил разрыв до минимума.

В параллельном матче Хорватия не смогла на своем поле обыграть Словакию (2:2).

Подопечные Валерия Карпина занимают первое место в группе, набрав 19 очков. Хорватия располагается на второй строчке имея в активе 17 баллов.

Напомним, в финальную стадию чемпионата мира напрямую выходят команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, расположившиеся на втором месте, проведут стыковые матчи.

В следующем туре Россия сыграет с Кипром, а хорваты померятся силами с Мальтой. Команды проведут очный поединок в последнем матче группового турнира.