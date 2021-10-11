Сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией и потеряла первое место в группе отбора к ЧМ-2022

Сборные Хорватии и Словакии сыграли вничью (2:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Счет открыл словак Иван Шранц. Сравнял счет хорват Андрей Крамарич. На 45-й минуте Лукаш Граслин вновь вывел сборную Словакии вперед. На 71-й минуте полузащитник Лука Модрич спас хорватов от поражения в матче.

Таким образом, сборная Хорватии опустилась на вторую строчку в группе H, набрав 17 баллов. Возглавила таблицу сборная России с 19-ю очками. Третье место у словаков, в активе которых десять очков. Словения находится на четвертом месте с десятью очками. Замыкает группу Кипр, который сумел добыть лишь пять очков. Столько же баллов набрала Мальта, которая располагается на пятом месте.

Напомним, в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет в Катаре, напрямую выходят команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, расположившиеся на втором месте, проведут стыковые матчи.

Квалификация ЧМ-2022. Седьмой тур.

Хорватия — Словакия (2:2)

Голы: 0:1 — Шранц, 20; 1:1 — Крамарич, 25; 1:2 — Хараслин, 45, 2:2 — Модрич, 71.

Ранее сборная России в матче квалификации к ЧМ-2022 одержала победу над командой Словении со счетом 2:1.