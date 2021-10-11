Футболист сборной Украины рассказал о страхе перед тренером команды

Нападающий португальской «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук заявил, что футболисты национальной команды уважают исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова и чувствуют страх, когда она злой. Слова Яремчука передает Football.ua.

«Все разговоры с тренером должны оставаться в раздевалке. Все знают Петракова как отличного мотиватора, я это уже успел почувствовать, так как работали с ним давным-давно. Поверьте, так хорошо, как я, его никто не знает в плане мотивации. Мы его уважаем и чувствуем страх, когда он злой», — сказал Яремчук.

Петраков возглавил сборную Украины не так давно — на этом посту он сменил Андрея Шевченко, контракт с которым истек 30 июля. Под его руководством украинская национальная команда вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу — 2020, однако в поединке за выход в полуфинал разгромно уступила Англии со счетом 0:4.

Ранее Петраков иронично поблагодарил журналистов, которые его критиковали на протяжении двух недель.