Выступающий в Турции российский футболист не хочет возвращаться на родину

Российский нападающий клуба турецкой лиги «Гиресунспор» Магомед-Шапи Сулейманов не думает о возвращении на родину. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Сулейманов адаптировался к условиям в Турции и находится в хороших отношениях с партнерами по команде, которые рассчитывают, что он станет лидером.

Напомним, что «Гиресунспор» арендовал россиянина на один сезон.

В прошлом сезоне Сулейманов принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард не отметился результативными действиями в четырех встречах. Контракт игрока с «Краснодаром» истекает в мае 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в €6 млн.

В этом сезоне Шапи провел четыре матча в РПЛ, сыграв 111 минут.

За турецкий клуб Сулейманов провел пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

После восьми туров чемпионата Турции «Гиресунспор» занимает предпоследнее место в таблице, набрав пять очков.

Ранее Магомед-Шапи Сулейманов, сравнивая уровень футбола в России и в Европе, заявил, что отечественные игроки постоянно бьют в сторону нападающего, показывая устаревшую модель игры.