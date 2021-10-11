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Выступающий в Турции российский футболист не хочет возвращаться на родину

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Сайт ФК «Краснодар»

Российский нападающий клуба турецкой лиги «Гиресунспор» Магомед-Шапи Сулейманов не думает о возвращении на родину. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Сулейманов адаптировался к условиям в Турции и находится в хороших отношениях с партнерами по команде, которые рассчитывают, что он станет лидером.

Напомним, что «Гиресунспор» арендовал россиянина на один сезон.

В прошлом сезоне Сулейманов принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард не отметился результативными действиями в четырех встречах. Контракт игрока с «Краснодаром» истекает в мае 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в €6 млн.

В этом сезоне Шапи провел четыре матча в РПЛ, сыграв 111 минут.

За турецкий клуб Сулейманов провел пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

После восьми туров чемпионата Турции «Гиресунспор» занимает предпоследнее место в таблице, набрав пять очков.

Ранее Магомед-Шапи Сулейманов, сравнивая уровень футбола в России и в Европе, заявил, что отечественные игроки постоянно бьют в сторону нападающего, показывая устаревшую модель игры.

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