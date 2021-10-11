Познер об отказе Дзюбы от сборной: его позиция странна, я бы сказал, что эгоистична

Журналист Владимир Познер считает странным решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от выступления за сборную России в октябрьских матчах к ЧМ-2022. Слова Познера передает «Матч ТВ».

«Дзюба решил показать, что без него обойтись нельзя и занял эту позицию. Мягко говоря, она странна. Я бы сказал, что эгоистична», — считает Познер.

Напомним, Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Ближайший матч сборной России со Словенией состоится 11 октября в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ранее экс-футболист сборной России Олег Корнаухов согласился с мнением о том, что Дзюба — некая бомба замедленного действия в коллективе Валерия Карпина.