Экс-тренер Кличко: все фанатики Усика болели за Уайлдера

Экс-тренер тяжеловеса Владимира Кличко Сергей Городничев, комментируя на своем Youtube-канале победу обладателя пояса WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером, заявил, что «все фанатики украинца Александра Усика болели за Уайлдера».

«Все фанатики Усика болели за Уайлдера. Я много общаюсь с людьми, читаю комментарии – сразу видно, кто поддерживает Деонтея. За Уайлдера болеют те, кто хотел бы, чтобы он выиграл, потому что желательно провести бой за абсолюта с ним, ведь для Усика он был бы сладкой булочкой. Я с ним соглашусь.

Все они говорили, что Уайлдер выиграет у Фьюри, но это предвзятое отношение, я их понимаю. Их кумир должен выигрывать. Они другому наступят на горло, чтобы возносить своего фаворита и рассказывать, какой он крутой», – сказал Городничев.

Поединок между Уайлдером и Фьюри продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

Накануне Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Благодаря этому успеху он завоевал титулы чемпиона мира по версии WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.

Ранее Александр Красюк, менеджер Усика, заявил, что бой между Тайсоном Фьюри и украинцем невозможен по причине реванша против британца Энтони Джошуа.