Известны подробности трагической гибели 23-летнего конькобежца

Российский конькобежец Руслан Захаров скончался в результате наезда грузовика в Хабаровске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в регионе.

По информации источника, авария произошла 10 октября в 06.10 по местному времени (23.10 мск 9 октября) на улице Карла Маркса, 168, в Хабаровске. При этом водитель, который управлял транспортным средством, не находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Водитель, управляя транспортным средством Toyota Dyna, допустил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части при наличии тротуара», — сообщил источник.

Пострадавший конькобежец был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он получил черепно-мозговую травму. Однако спасти его не удалось, Захаров скончался в реанимации, не приходя в сознание.

О смерти Захарова сообщил Союз конькобежцев России.

«В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года.

Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования семье, друзьям, близким Руслана», — говорится в сообщении.