Шведский хавбек «Химок» рассказал, что его больше всего удивило в России

Шведский защитник подмосковных «Химок» Филип Дагерстол рассказал, что его больше всего удивило за время пребывания в России.

«Сначала, когда я только приехал, я думал, что россияне достаточно закрытые и жесткие. Но со временем понял, что вы на самом деле очень отзывчивые и у вас большое сердце», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

24-летний швед перешел в российский клуб в январе 2021 года. До этого он играл в шведских «Сюльвии» и «Норрчепинге».

В текущем сезоне Дагерстол сыграл в девяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Химки» после десяти стартовых туров занимают последнее место с восемью очками. В следующем туре подмосковные футболисты сразятся на своем поле с грозненским «Ахматом». Матч состоится 17 октября в 16.30.

Ранее сообщалось, что итальянская «Фиорентина» заинтересована в услугах игрока московского «Спартака» Джордана Ларссона.

Напомним, что действующее трудовое соглашение футболиста сборной Швеции со «Спартаком» рассчитано до 2023 года. Всего за московский клуб игрок провел 71 матч, в которых забил 25 мячей и отдал девять результативных передач.