Карпин объяснил, почему вратарь Дюпин не полетел со сборной на игру со Словенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил решение тренерского штаба национальной команды не брать с собой вратаря казанского «Рубина» Юрия Дюпина на матч восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 со сборной Словении.

«Кафанов объяснил Дюпину, что в Казани он находится в заявке. В Мариборе будет три вратаря, выбор на них пал, поэтому не было смысла везти», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Юрий Дюпин не примет участия в матче со Словенией.

Встреча состоится 11 октября в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Команда Словении, в активе которой десять баллов, располагается на третьей строчке. В последнем матче словенцы нанесли поражение Мальте со счетом 4:0.