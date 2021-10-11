Экс-игрок «Сатурна» рассказал, что в Словении говорят о конфликте Дзюбы и Карпина

Словенский экс-защитник раменского «Сатурна» Денис Халилович рассказал, что у него на родине говорят о конфликте Артема Дзюбы и Валерия Карпина перед матчем с Россией в восьмом туре отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«В Словении говорят о конфликте Карпина с Дзюбой, который не хочет играть в сборной при нем. Карпин внедряет новую тактику, однако болельщики, как я понимаю, не очень рады тому, что видят в исполнении сборной.

Главная цель для любого игрока — попадание в сборную.

Если ты достаточно хорош и тебе выпадает шанс, нельзя отказываться, по моему мнению, ты просто обязан приехать на сбор. И здесь нет вообще никакой разницы, кто тренер – ты профессионал, ты зарабатываешь футболом на жизнь», — приводит слова бывшего футболиста «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Встреча состоится 11 октября в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее Валерий Карпин рассказал о задаче сборной России.