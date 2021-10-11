Сборная России по борьбе заняла первое место на ЧМ по общему числу медалей

Сборная России по борьбе заняла первое место на чемпионате мира в Осло по общему числу медалей. Их в активе российской команды — 18.

При этом в медальном зачете первенства отечественные борцы заняли четвертое место с четырьмя золотыми, пятью серебряными и девятью бронзовыми медалями.

Первое место в командном зачете заняла команда Ирана (7+3+3), на второй строчке представители США (5+5+5), замыкает тройку — Япония (5+3+4).

Чемпионат мира проходил со 2-го по 10-е октября.

Ранее российский борец Абдулрашид Садулаев высказался о победе в финале чемпионата мира в весовой категории до 97 кг.

Россиянин одержал верх над представителем США Кайлом Снайдером со счетом 6:0.

Для Садулаева это пятое золото с мировых первенств в карьере. Также борец является двукратным олимпийским чемпионом, недавно он завоевал золото на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что российские спортсмены летели в норвежскую столицу через Амстердам. В аэропорту нидерландского города всю команду сняли с рейса из-за нарушения масочного режима.