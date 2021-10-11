Американский журналист оценил выступление российских фигуристок на Finlandia Trophy

Журналист из США Филип Херш высказался о баллах российских фигуристок на турнире Finlandia Trophy.

«Я продолжаю просматривать правила ISU (Международного союза конькобежцев — «Газета.Ru»), чтобы найти бонус за то, что ты россиянин, но нужно пройти трехфакторную идентификацию для получения доступа. Российские фигуристки достаточно хороши, им не нужны завышенные PCS (оценка за компоненты) и GOE (оценка качества исполнения) за то, что на их командных куртках написано «Россия», — написал журналист в Twitter.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева установила сразу два мировых рекорда на турнире Finlandia Trophy.

Валиева получила за произвольную программу 174,31 балла, побив мировой рекорд россиянки Александры Трусовой, которая набрала 166,62 балла на этапе Гран-Skate Canada в 2019 году.

Также россиянка установила мировой рекорд по сумме двух программ. Валиева набрала 249,24 балла, обойдя обладательницу предыдущего рекорда Алену Косторную, которая набрала 247,59 балла в финале Гран-при сезона-2019/2020.

В ходе проката произвольной программы 15-летняя ученица Этери Тутберидзе исполнила три четверных прыжка — сольные сальхов и тулуп, а также каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов. При этом фигуристка упала с тройного акселя.