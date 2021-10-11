Немецкий журналист назвал главную проблему нового тренера «Локомотива»

Журналист немецкого издания Deutsche Welle Паскаль Йохем поделился мнением о новом главном тренере московского «Локомотива» Маркусе Гисдоле.

«Из сильных сторон Гисдоля отметил бы структурированность и системность его футбола. Он всегда быстро и понятно доносит до футболистов, что хочет от них видеть. Гисдоль всегда набирал приличное количество очков первых сезонах.

Самая большая проблема заключается в том, что он не умеет справляться с кризисом. Когда у команды серия без побед, а противники уже знают, как играть против его команды, Гисдоль начинает теряться. Серии без побед, большое количество критики, а после увольнение — это обычная история с этим специалистом.

Гисдоль — хороший тренер, но я бы не говорил, что это специалист высшего уровня. Возможно, Россия — это хороший шаг, что-то совершенно новое, и он сможет оживить свою карьеру, — цитирует журналиста Sport24.

5 октября «Локомотив» объявил об отставке Марко Николича. Агент сербского специалиста Деян Йоксимович заявил, что тренер покинул пост не по собственному желанию, а согласно решению клуба.

Гисдоль покинул «Кельн» в апреле 2021 года. Также он возглавлял «Хоффенхайм» и «Гамбург». Немецкий специалист был помощником Ральфа Рангника в «Шальке».

Ранее старший редактор немецкого Eurosport Флориан Богнер заявил, что новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль имеет тенденцию хорошо стартовать в клубе, но вскоре все может пойти «под откос».