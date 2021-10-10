Немецкий журналист о новом тренере «Локомотива»: все может пойти под откос

Старший редактор немецкого Eurosport Флориан Богнер заявил, что новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль имеет тенденцию хорошо стартовать в клубе, но вскоре все может пойти «под откос». Слова Бонгера передает «Спорт-Экспресс».

«Хороший тренер. Гисдоль хороший тактик и имеет хорошие отношения со своими игроками. Он хороший парень. У него есть тенденция хорошо стартовать в своих клубах, но в какой-то момент все становится плохо, и очень скоро все может пойти под откос», — сказал Богнер.

Гисдоль покинул «Кельн» в апреле 2021 года. Также он возглавлял «Хоффенхайм» и «Гамбург».

Также Гисдоль был помощником Ральфа Рангника в «Шальке».

5 октября «Локомотив» объявил об отставке Марко Николича. Агент сербского специалиста Деян Йоксимович заявил, что тренер покинул пост не по собственному желанию, а согласно решению клуба.

Николич возглавил «Локомотив» в 2020 году. Под руководством серба клуб стал обладателем Кубка России сезона-2020/21. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники», набравшие 17 очков, занимают четвертое место в турнирной таблице первенства.

Ранее народный артист России Валерий Баринов, комментируя назначение Маркуса Гисдоля на пост главного тренера «Локомотива», заявил, что отказывается болеть за «железнодорожников».