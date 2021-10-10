Боксер Уорд: Фьюри слишком массивный для Усика

Боксер Андре Уорд считает, что британец Тайсон Фьюри слишком массивный для украинца Александра Усика. Слова Уорда передает Behind The Gloves.

«Усик не сможет побить Фьюри. Тайсон не просто большой увалень — это мастеровитый боксер, отлично умеющий драться. Думаю, что он слишком массивный для Усика.

Энтони Джошуа следует подраться с Усиком в реванше, а Фьюри встретиться с победителем, кто бы им ни был. Тайсону нужно попытаться завоевать еще один титул. Если Фьюри достигнет успеха, то затем можно уходить. Ему больше нечего доказывать», – сказал Уорд.

Напомним, Фьюри одержал победу над американцем Деонтеем Уайлдером и защитил титул.

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун. В следующем Уайлдер дважды отправил британца на настил. В десятом раунде американец снова оказался в нокдауне.

Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Для боксеров это был третий очный поединок. Первый бой, прошедший в декабре 2020 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

Ранее Тайсон Фьюри ответил на вопрос о возможном поединке против Александра Усика.