Цзю подвел итоги боя между Фьюри и Уайлдером

Российский боксер Константин Цзю поделился эмоциями от боя между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

«Этот поединок доказал, прежде всего мне, что хорошая физическая подготовка и правильная стратегия имеют важное значение. Не так важен сильный удар, как важно правильно составить план и его исполнить», — сказал Цзю в Instagram.

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун. В следующем раунде Уайлдер дважды отправил британца на настил. В десятом раунде американец снова оказался в нокдауне.

Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Для боксеров это был третий очный поединок. Первый бой, прошедший в декабре 2020 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

Ранее комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган поделился эмоциями от боксерского поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.