Экс-наставник «Локомотива» о назначении Гисдоля: лучше бы обеспечили работой российского тренера

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что нынешнее руководство клуба в лице технического директора Томаса Цорна и главы отдела спорта и развития Ральфа Рангника нашло для команды тренера, который разделяет их взгляды — это Маркус Гисдоль, о скором назначении которого «Локомотив» объявил официально. При этом Билялетдинов напомнил, что без работы остается множество квалифицированных российских специалистов.

«Как было сказано в фильме «Формула любви», «длительное пребывание в России разжижает мозги». Там была и еще одна хорошая фраза: «все походы заканчиваются в районе Смоленска». У меня здесь элемент юмора — как защитная реакция. Потому что я все-таки считают, что надо обеспечивать работой наших многочисленных безработных тренеров, которые ждут своего шанса. Я это знаю по себе, когда не один год сидишь в ожидании варианта, который будет интересен. Не просто время и деньги отрабатывать, а интересный проект — неважно, в какой лиге. У нас есть специалисты не хуже. Но вектор высшего руководства, понятно, нацелен туда. Поэтому появился тренер, который разговаривает с руководством на одном языке, одинаково воспринимает программу.

Что получится – время покажет. В «Динамо» пришел немец Шварц — пока можно говорить, что угадали. Но надо все время следить, чтобы не было откатов назад. В случае с «Локомотивом» я буду не то, чтобы соринку в чужом глазу искать, но буду пристально следить за любыми изменениями», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».