Бывший тренер «Локомотива» считает, что менталитет Гисдоля не подойдет клубу

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетднов высказался о назначении на этот пост Маркуса Гисдоля. Специалист не стал прогнозировать, как сложится его карьера в российском клубе, отметив, однако, что менталитет российского футбола отличается от того, к чему привык немец.

«Слова тренер может подобрать обнадеживающие и хорошие, добавить про современный футбол, топ-чемпионат. И все это, в принципе, правильно, с такими мыслями он, наверное, и будет приступать. Но почему-то у многих не получается. Сколько-то лет назад в одной из московских школ голландцы заправляли, потом австрийцы в «Локомотиве» появились. Почему-то есть коленопреклонение перед иностранными специалистами. Есть люди, которые оправдали работу в нашей стране, но прорыва не было.

Думаю, что этот проект запустит какие-то волны. Но, знаете, я вспоминаю известное выражение: что русскому хорошо, то немцу смерть. Этот афоризм же не на пустом месте родился. Дисциплинированность, обязательность, исполнительность, никакой халтуры – этот менталитет нам пока что неподвластен. У нас другая биомасса, скажем так, тесто на другой закваске. И поэтому те методы, которые давали плоды там, возможно, здесь упрутся в неприятие и будет присутствовать элемент отторжения», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

Маркус Гисдоль ранее работал исключительно в Германии, его последним клубом был «Кельн». На данный момент он еще не назначен в «Локомотив» официально, однако клуб объявил о достижении договоренности со специалистом.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что приход на пост главного тренера команды немца Маркуса Гисдоля не будет означать непременного увольнения исполняющего обязанности наставника красно-зеленых Дмитрия Лоськова и тренера Олега Пашинина