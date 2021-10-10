Экс-президент «Локомотива»: Лоськова и Пашинина оставят, но они будут выполнять чужую волю

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что приход на пост главного тренера команды немца Маркуса Гисдоля не будет означать непременного увольнения исполняющего обязанности наставника красно-зеленых Дмитрия Лоськова и тренера Олега Пашинина. Наумов допустил, что они останутся в тренерском штабе, но их мнение не будет иметь ключевого значения.

«Думаю, что пока оставят и Лоськова, и Пашинина. Но они не имеют решающего голоса и не будут что-то диктовать, они должны будут выполнять чужую волю. Не будут — значит, их «попросят». Но они ведь не хотят остаться без работы, им нравится их работа, каждый отвечает за определенный участок. И думаю, что они постараются задержаться на этих местах. Ну а если они выразят свое недовольство, их просто уберут, и все», — сказал Наумов «Газете.Ru».

Маркус Гисдоль сменит на посту главного тренера «Локомотива» Марко Николича. Пресс-служба клуба отмечает, что Гисдоль пока не назначен официально, но с ним достигнута договоренность и он займет должность в ближайшее время. Условия контракта не сообщаются.

Гисдоль ранее работал исключительно в Германии, при этом не добившись серьезных достижений. Его последним клубом был «Кельн».