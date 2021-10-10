Тайсон дал совет Уайлдеру перед боем с Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон дал совет американцу Деонтею Уайлдеру перед поединком против британца Тайсона Фьюри.

«Деонтей Уайлдер должен отдать все силы в течение пяти или шести раундов. Если он поймает его – то закончит бой. Деонтей, сделай все возможное. Победа или поражение», — цитирует Тайсона BJ Penn со ссылкой на ESPN.

Фьюри проведет защиту чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе против Уайлдера в ночь на 10 октября.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса.

Для боксеров это будет третий очный поединок. Первый бой, прошедший в декабре 2020 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

В профессиональной карьере британец одержал 31 победу, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, одно поражение и одна ничья.

Ранее олимпийский чемпион Анатолий Лебзяк дал прогноз на боксерский поединок между Фьюри и Уайлдером.