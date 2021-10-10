Экс-тренер «Тоттенхэма» посоветовал Миранчуку упорнее заниматься

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Харри Реднапп дал совет полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

«Если Миранчуку не удается отвоевать место в стартовом составе, ему нужно упорнее заниматься, больше проявлять себя на тренировках. Куда ему идти из «Аталанты», а главное зачем? Это отличный клуб.

Ему нужно прибавлять в старании и возвращаться в состав. И скидка на сложность занятий Гасперини здесь не пройдет. Алексей – хороший футболист, и, на мой взгляд, однозначно соответствует уровню «Аталанты», — цитирует Реднаппа «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук принял участие в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями. Также он отметился голевой передачей во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала» (2:2).

Ранее бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку стоит задуматься о переходе в другую команду.