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Гол Кравцова помог «Рейнджерс» обыграть в овертайме «Айлендерс»

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Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в заключительном предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Бриджпорте на «Уэбстер Банк-Арене», завершилась со счетом 5:4 в пользу «рейнджеров». В составе победителей хет-трик оформил Филип Хитил, также отличились Виталий Кравцов и Райан Строум. У проигравшей команды дублями отметились Андерс Ли и Мэтью Барзал.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 14 бросков. Его соотечественник Илья Сорокин, выступающий за «Айлендерс», совершил 13 сейвов.

Новый розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь на 14 октября. В первой встрече нового сезона «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Питтсбург Пингвинз».

Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» уступил «Колорадо Эвеланш».

НХЛ. Предсезонные матчи
«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — 4:5 (1:1, 0:1, 3:2, 0:1)
1:0 — Ли (Грин, Барзал) — 03:03
1:1 — Кравцов (Строум, Хант) — 17:22 (5x4)   
1:2 — Строум (Миллер, Какко) — 20:39  
2:2 — Барзал (Добсон, Ли) — 42:06
2:3 — Хитил (Хант, Тинорди) — 44:58  
3:3 — Ли (Палмьери, Бовиллье) — 47:41 (5x4)   
3:4 — Хитил (Лафренье, Фокс) — 49:38 (5x4)   
4:4 — Барзал (Нельсон) — 59:10 (6x5)   
4:5 — Хитил (Какко, Лафренье) — 62:06 (4x3)

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
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