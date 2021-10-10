Гол Кравцова помог «Рейнджерс» обыграть в овертайме «Айлендерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в заключительном предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Бриджпорте на «Уэбстер Банк-Арене», завершилась со счетом 5:4 в пользу «рейнджеров». В составе победителей хет-трик оформил Филип Хитил, также отличились Виталий Кравцов и Райан Строум. У проигравшей команды дублями отметились Андерс Ли и Мэтью Барзал.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 14 бросков. Его соотечественник Илья Сорокин, выступающий за «Айлендерс», совершил 13 сейвов.

Новый розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь на 14 октября. В первой встрече нового сезона «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Питтсбург Пингвинз».

Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» уступил «Колорадо Эвеланш».

НХЛ. Предсезонные матчи

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — 4:5 (1:1, 0:1, 3:2, 0:1)

1:0 — Ли (Грин, Барзал) — 03:03

1:1 — Кравцов (Строум, Хант) — 17:22 (5x4)

1:2 — Строум (Миллер, Какко) — 20:39

2:2 — Барзал (Добсон, Ли) — 42:06

2:3 — Хитил (Хант, Тинорди) — 44:58

3:3 — Ли (Палмьери, Бовиллье) — 47:41 (5x4)

3:4 — Хитил (Лафренье, Фокс) — 49:38 (5x4)

4:4 — Барзал (Нельсон) — 59:10 (6x5)

4:5 — Хитил (Какко, Лафренье) — 62:06 (4x3)