Гол и передача Гурьянова не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Колорадо»

«Даллас Старз» уступил «Колорадо Эвеланш» в заключительном предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Денвере на «Болл-Арене», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Натан Маккиннон, также отличились Микко Рантанен и Джей Ти Комфер. У гостей шайбы забросили Денис Гурьянов и Якоб Петерсон. Также россиянин отметился результативной передачей.

Голкипер клуба из штата Техас Антон Худобин вышел на лед в начале третьего периода и отразил восемь бросков из девяти.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин за 14 минут 36 секунд нанес два броска в створ и завершил игру с показателем полезности »+1».

Новый розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь на 14 октября. В первой встрече нового сезона «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Питтсбург Пингвинз».

Ранее сообщалось, что «Тампа» одержала победу над «Флоридой Пантерз».

НХЛ. Предсезонные матчи

«Колорадо Эвеланш» (Денвер, США) — «Даллас Старз» (Даллас, США) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)