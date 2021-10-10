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Промоутер Джошуа назвал сроки проведения реванша с Усиком

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Andrew Couldridge/Reuters

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о проведении боя-реванша против чемпиона мира Александра Усика.

«Джошуа сейчас тренируется, и сегодня мы официально активировали пункт о матч-реванше против Александра Усика, который мы увидим в начале следующей весны», — приводит слова Хирна Sky Sports со ссылкой на стриминговый сервис DAZN.

Поединок между Усиком и Джошуа прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур». Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113.

Усик стал обладателем титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA (Super)), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Также он повторил достижение Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, которые после завоевания титулов в первом тяжелом весе становились чемпионами в супертяжах.

Ранее стало известно, кто получит возможность провести поединок с украинцем Усиком.

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