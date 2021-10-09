«Фиорентина» заинтересована в услугах игрока «Спартака»

Итальянская «Фиорентина» заинтересована в услугах игрока московского «Спартака» Джордана Ларссона, передает Footballnews24.

Отмечается, что «фиалки» ищут замену нападающему Душану Влаховичу, который не хочет продлевать контракт с клубом.

Напомним, что действующее трудовое соглашение футболиста сборной Швеции со «Спартаком» рассчитано до 2023 года. Всего за московский клуб игрок провел 71 матч, в которых забил 25 мячей и отдал девять результативных передач.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В десяти первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел четыре поражения и занимает седьмое место.

Ранее журналист Геннадий Орлов поделился мнением о будущем наставника московского «Спартака» Руя Витории.