Наставник сборной Италии рассказал, кто должен получить в этом году «Золотой мяч»

Наставник сборной Италии по футболу Роберто Манчини считает, что хавбек «Челси» Жоржиньо должен получить «Золотой мяч-2021», передает Football Italia.

«На мой взгляд, Жоржиньо должен выиграть «Золотой мяч». Он выиграл все в 2021 году и очень этого заслуживает. Иной исход мне покажется странным», — сказал Манчини.

Напомним, Жоржиньо в 2021 году стал чемпионом Европы и выиграл Лигу чемпионов.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал, почему перешел во французский клуб после завершения контракта с «Барселоной».

«В «ПСЖ» показали, что действительно заинтересованы во мне, проявили заботу. Я благодарен за это, потому что сейчас я счастлив. Были и другие предложения, но мы довольно быстро пришли к соглашению с «ПСЖ». Очевидно, меня привлек проект, игроки, уровень команды. Все эти составляющие упростили процесс переговоров», — сказал Месси.