Голкипер сборной России Дюпин не примет участия в матче со Словенией

Вратарь сборной России и казанского «Рубина» Юрий Дюпин не сыграет в отборочном матче к чемпионату мира по футболу против сборной Словении, передает сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Тренерский штаб сборной решил не везти в Марибор четырех вратарей, учитывая, что в заявку на игру будет внесено три голкипера. Дюпин уже покинул отель, в котором в Казани остановилась сборная России», — говорится в сообщении.

Встреча состоится 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

8 октября россияне обыграли Словакию. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива Валерия Карпина. Единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота забил Милан Шкриньяр.

Ранее хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями от дебюта за сборную России в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года против Словакии.