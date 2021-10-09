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Златан Ибрагимович поддержал Фьюри перед боем с Уайлдером

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Reuters

Футболист итальянского «Милана» Златан Ибрагимович обратился к боксеру Тайсону Фьюри перед поединком с Деонтеем Уайлдером, передает Goal.

«Хочу пожелать тебе большой удачи, даже если она тебе не нужна. Продолжай творить историю. Ты вдохновляешь людей», — заявил Ибрагимович.

В активе Фьюри 30 побед (21 — нокаутом) и одна ничья.

Уайлдер неизменно входит в десятку лучших тяжеловесов мира по итогам года по версии BoxRec с 2012 года, занимая второе место с 2016 по 2019 год. Оба его победных поединка против Луиса Ортиса оценены BoxRec в 5 звезд. Имеет самую продолжительную серию побед нокаутом с начала карьеры в тяжелом весе.

Ранее Джон Фьюри, отец и тренер боксера Тайсона Фьюри, дал прогноз на поединок между его сыном и Деонтеем Уайлдером.

«Тайсон отправит его прямиком на пенсию. Он больше никогда не будет боксировать после этого. В прошлый раз он был унижен. Просто разочаровал всю Америку. Тайсон порвал его как тузик грелку», — сказал Фьюри-старший.

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