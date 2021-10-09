Червиченко: запретительные меры, которые исповедует WADA, похожи на дурдом

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории.

«Такое чувство, что эта битва никогда не закончится. Наш спортсмены опять показывают хорошие результаты в самых разных категориях, пиндосам же это надо чем-то крыть. Они идут по уже проторенной дорожке, идут по проверенной схеме, на которую легче всего давить. Пока всем заправляют англо-саксы, выйти из этой ситуации у российского спорта нет шансов. Они вообще никогда не привыкли честно сражаться, они привыкли биться за результат любыми способами, не важно — корректными или ублюдскими.

Уже сейчас все те запретительные меры, которые исповедует WADA, похожи на дурдом. То есть они не столько заботятся о здоровье спортсменов, сколько защищают какие-то политические интересы и просто участвуют в конкурентной борьбе производителей различных медикаментов. Эта организация уже давно себя отжила, ее нужно реформировать, а всех сотрудников разогнать», — сказал Червиченко «Газете.Ru».

Также Червиченко предложил запретить только те препараты, которые могут лишить спортсмена жизни.

«На мой взгляд, нужно вывести группу каких-то препаратов, которая на самом деле убивает, и запретить ее, а из остального пусть каждый спортсмен принимает все, что хочет. Кто хочет — пусть принимает, кто не хочет — не принимает. В Норвегии в лыжную сборную берут только тех, у кого есть астма. И все мы понимаем, что это означает — они просто пропитаны этим допингом. И так можно пройтись по каждому виду спорта. Вспомните гимнастку американскую (Симону Байлз, — прим. «Газеты.Ru»), бычка этого бройлерного, вспомните этих братьев Уильям.

Мы потеряли позиции в этой организации, надо потихонечку, как и во всех областях, восстанавливать их. Только времени много прошло, и позитива пока нет. Мы вынуждены исполнять хотелки этой бригады, которая запущена в WADA и идет по накатанной схеме. Думаю, что и спортивные чиновники не понимают, как нужно бороться, потому что нормальной спортивной борьбы здесь не предвидется. Мы вынуждены играть краплеными картами, причем настолько краплеными, что никто этого и не скрывает», — добавил Червиченко.