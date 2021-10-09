Боец ACA рассказал, как Кадыров заступился за него в Чечне

Боец смешанных единоборств Станислав Власенко рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за него на турнире, который прошел 4 октября в Грозном.

Напомним, Власенко одолел Хусейна Халиева. После боя один из болельщиков облил Власенко водой.

«Кто-то подбегает к перилам трибуны, обливает меня водой. Я поворачиваюсь в его сторону. Мы что-то сказали друг другу. Рамзан Ахматович проявил инициативу и заставил парня извиниться. Он вышел в клетку и извинился», — сказал Власенко на YouTube-канале «Разрешите вас перебить».

Ранее форвард московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал, что его больше всего впечатлило в резиденции главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Пару раз в год Кадыров приглашал в резиденцию. Всегда был на позитиве. В отличие от президента клуба Даудова, который мог напихать и на повышенных тонах что-то высказать, Рамзан Ахматович всегда поддерживал, даже когда команда очень плохо играла.

Что больше всего впечатлило в резиденции Кадырова? Размер. Еще зоопарк, в котором были львы и тигры», — сказал Лебеденко.