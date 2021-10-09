Глава Башкирии заявил о намерении региона провести зимнюю Олимпиаду

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Уфа готова подготовить инфраструктуру для проведения в городе зимних Олимпийских игр.

«Все-таки наши географические условия и географический рельеф позволяют нам думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для Олимпийских игр. У нас только по одному зимнему виду спорта есть сомнения, они все решаемые. Но это все далекая перспектива, больше концептуальное обсуждение, на последующие годы, на десятилетия вперед об этом мы думаем», — цитирует Хабирова ТАСС.

При этом глава республики отметил, что город не претендовал на проведение летних Игр.

Последняя зимняя Олимпиада прошла в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане. В феврале 2022 года соревнования примет Пекин. В 2026 году Игры состоятся в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Россия провела зимние Олимпийские игры в 2014 году. Соревнования прошли в Сочи с 7 по 23 февраля. В них приняли участие 2800 спортсменов из 88 стран.

Ранее сообщалось, что провести летние Олимпийские игры 2036 года готовы шесть российских городов.