Форвард «Вашингтона» Оши — о травме Овечкина: он русский, а значит скоро вернется

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши высказался о травме капитана команды Александра Овечкина, полученной во время предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерз».

«Беспокойство есть всегда. В раздевалке мы шутили, что он русский, а значит скоро вернется в строй. Не уверен, что он хотя бы день пропустит. Он крепкий парень. Всегда волнуешься, когда видишь его на льду, но я не сомневаюсь, что очень скоро он снова начнет забивать голы», — цитирует Оши русская версия официального сайта НХЛ.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых набрал 42 (24+18) очков. В Кубке Стэнли он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в пяти встречах.

8 октября сборная России включила Овечкина в тройку хоккеистов, вызванных на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине. Также в список вошли вратарь «Тамба-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и форвард «молний» Никита Кучеров.

Ранее в пресс-службе «Вашингтона» заявили, у россиянина повреждение нижней части тела.