Экс-тренер сборной Словакии заявил, что Карпину повезло

Бывший главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс высказался о поражении национальной команды в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре против команды России.

Специалист заявил, что у словацких футболистов было преимущество.

«Великолепно сыграл вратарь (Матвей Сафонов), удача была на стороне России. Когда Шкриньяр делал подкат, то, видимо, думал, что за спиной есть игрок. Он сам великолепный игрок, пытался выручить вратаря, но мяч срикошетил в собственные ворота», — цитирует Вайсса ТАСС.

Тренер отметил, что российская команда играет вторым номером.

«Звездные футболисты, такие как Александр Головин, Артем Дзюба, у него не играли, он действовал от обороны, ему повезло. Молодой вратарь с огромным будущим выручил вашу команду», — добавил Вайсс.

Встреча между сборными России и Словакии, которая прошла в Казани 9 октября, завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива Валерия Карпина. Единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота забил Милан Шкриньяр.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Словакия с девятью баллами располагается на четвертой строчке.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов назвал своеобразной игру сборной России.