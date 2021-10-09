Бывший игрок сборной Словакии рассказал о проблемах команды России

Бывший игрок сборной Словакии Мартин Якубко высказался о матче национальной команды против России в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

«Думаю, проиграла лучшая команда. Жалко, что произошел такой несчастный гол. И, конечно, игра показала то, что у сборной России очень большие проблемы, потому что владение 30 на 70 процентов — это грустно. Словакам не хватило забить мяч: были моменты, попытки, удары. В целом по всем характеристикам наша команда была лучше русских», — цитирует экс-футболиста «Матч ТВ».

Словак отметил, что перед игрой у российской команды выбыло несколько футболистов из-за травм.

«С той командой, которая играла сегодня против Словакии, вам будет очень тяжело в дальнейшем», — добавил Якубко.

Встреча между сборными России и Словакии, которая прошла в Казани 9 октября, завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива Валерия Карпина. Единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота забил Милан Шкриньяр.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший защитник сборной Словакии и московского «Локомотива» Ян Дюрица заявил, что команда России «отскочила» в матче отбора к ЧМ-2022.