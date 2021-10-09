Экс-игрок сборной Словакии: Россия отскочила, Сафонов сыграл шикарно

Бывший защитник сборной Словакии и московского «Локомотива» Ян Дюрица высказался о поражении словаков от России (0:1) в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«Поздравляю Россию с победой, однако скажу, что она отскочила. По ударам, в том числе в створ ворот, словаки были лучше. Но никто не будет об этом вспоминать, потому что счет на табло.

Обе команды выглядели хорошо. Сборная России хорошо играла в защите, словаки выглядели лучше, но им не повезло. Хочу отметить голкипера сборной России Матвея Сафонова, который сыграл просто шикарно и надежно», — приводит слова бывшего игрока «железнодорожников» Metaratings.ru.

На 24-й минуте мяч в собственные ворота отправил Милан Шкриньяр.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям. Словакия располагается на четвертой строчке, имея в активе девять баллов.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. Словакия сыграет с Хорватией. Встреча состоится 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ранее тренер сборной Словакии Стефан Таркович высказался о поражении от национальной команды России.