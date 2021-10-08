Два футболиста дебютировали за сборную Россию в матче со Словакией

Футболисты Сергей Терехов и Алексей Сутормин дебютировали за сборную России в отборочном матче к чемпионату мира 2022 против национальной команды Словакии.

После 39 минут игры россияне ведут со счетом 1:0. Мяч в собственные ворота отправил Милан Шкриньяр.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев поделился ожиданиями от матча между подопечными Валерия Карпина и сборной Словакии.

«Сегодня нужна только победа. Не поехать в Катар — позорно, стыдно. Наших парней мотивировать сегодня не надо, они сами все понимают. Дело совсем не в деньгах, а в престиже», — сказал Свищев.