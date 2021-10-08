Губерниев поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.

«Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», получил Нобелевскую премию мира! Рад за блестящего коллегу! От души поздравляю!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Премия мира присуждается Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в области укрепления мира.

Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира — до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

Помимо россиянина, премия мира 2021 года была присуждена филиппинской журналистке Марии Рессе.

Ранее Губерниев раскритиковал норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бё за высказывания о допинговом прошлом россиянина Александра Логинова.

Тарьей Бё написал в своей автобиографии, что был недоволен победой российского спортсмена в спринте на чемпионате мира 2020 года из-за того, что ранее тот отбывал дисквалификацию за допинг. Его брат Йоханнес призвал Логинова объясниться за допинговое прошлое.