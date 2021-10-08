Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стало известно, кто получит возможность провести поединок с украинцем Усиком 16:52
В КНР призвали США рассекретить данные инцидента с атомной подлодкой 16:50
МИД Польши вызвал представителя дипмиссии Белоруссии из-за ситуации на границе 16:50
В Европарламенте рассказали о попытке европейских чиновников превратить ЕС... 16:49
В оренбургском поселке суррогатный алкоголь продавался в магазине «Удача» 16:45
Раскрыты подробности о бюджетном смартфоне Apple 16:40
Правительство России поздравило Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира 16:35
В Петербурге допустили ужесточение мер из-за коронавируса 16:34
Жена Карпина рассказала, зачем она спела песню «Валера» на фоне мечети 16:32
Под завалами здания в Батуми оказались до 15 человек 16:31
Бесплатная ставка 1000 р.

Губерниев поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.

«Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», получил Нобелевскую премию мира! Рад за блестящего коллегу! От души поздравляю!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Премия мира присуждается Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в области укрепления мира.

Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира — до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

Помимо россиянина, премия мира 2021 года была присуждена филиппинской журналистке Марии Рессе.

Ранее Губерниев раскритиковал норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бё за высказывания о допинговом прошлом россиянина Александра Логинова.

Тарьей Бё написал в своей автобиографии, что был недоволен победой российского спортсмена в спринте на чемпионате мира 2020 года из-за того, что ранее тот отбывал дисквалификацию за допинг. Его брат Йоханнес призвал Логинова объясниться за допинговое прошлое.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
2 млн, медаль и экскурсия: как наградят бармена, заступившегося за девушку в метро
Песков назвал подонками избивших мужчину в метро уроженцев Дагестана
«Минус один враг»: как в Раде объясняют смерть депутата Полякова
Названа причина смерти депутата Рады Полякова
«Украина хочет раздавить Донбасс, как Турция курдов»
Зачем Анкара будет учить украинцев «боевым действиям в условиях города»
Старшая дочь Кадырова стала министром культуры Чечни
ПИК объяснил претензии к бывшему вице-президенту компании Лефелю
Муратов пошутил о получении статуса иноагента после присуждения Нобелевской премии
Печать КГБ СССР выставили на продажу
Новости и материалы
Стало известно, кто получит возможность провести поединок с украинцем Усиком
В КНР призвали США рассекретить данные инцидента с атомной подлодкой
МИД Польши вызвал представителя дипмиссии Белоруссии из-за ситуации на границе
В Европарламенте рассказали о попытке европейских чиновников превратить ЕС в федерацию
В оренбургском поселке суррогатный алкоголь продавался в магазине «Удача»
Раскрыты подробности о бюджетном смартфоне Apple
Правительство России поздравило Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира
В Петербурге допустили ужесточение мер из-за коронавируса
Жена Карпина рассказала, зачем она спела песню «Валера» на фоне мечети
Под завалами здания в Батуми оказались до 15 человек
Президент «Барселоны» надеялся, что Месси согласится выступать за клуб бесплатно
Россия увеличила число кораблей в Мировом океане до 100
Экс-депутат Рады Денисенко отвел Украине срок для решения газового вопроса
Адель приревновала сына к Тейлор Свифт
Эрдоган потерял доверие к главе ЦБ из-за безостановочного роста цен в Турции
Муратов пожертвует на благотворительность часть средств с Нобелевской премии
Медведев заявил об избирательном отношении некоторых стран к российским вакцинам от COVID-19
Игрок сборной России Агаларов рассказал, как над ним пошутил Карпин
Все новости
«Не бейте по голове». Как защититься от хулиганов и не попасть в тюрьму
Юристы рассказали, чем грозит заступничество за девушек на примере случая в метро Москвы
«Игра в кальмара». В чем феномен главного сериала 2021 года
О чем сериал «Игра в кальмара», будет ли продолжение, лучшие мемы
Мурашко отметил ухудшение ситуации с коронавирусом в России
Глава Минздрава назвал опасный побочный эффект лечения от COVID-19
Из князи в грязи: Марк Цукерберг снова в центре внимания
Как основатели техногигантов попадали на обложки журнала Time
Отличница из МГУ. Сможет ли Омарова перестроить банковскую систему США
Эксперт объяснил, почему банки не дадут Байдену назначить Омарову главой OCC
Где документы: Россия и ЕС поспорили о «Спутнике V»
Минздрав опроверг заявление посла ЕС о документах для признания COVID-сертификатов
«Артист больших и малых академических театров»: Леониду Куравлеву — 85
iPhone 14 лишится «челки». Но за это придется доплатить
В новом iPhone откажутся от нелюбимой пользователями детали
Плейлист недели: Бузова, Zivert, Cream Soda и Адель
Бузова спела о бывших в новом альбоме «Вот она я»
Не только Россия: ЕС поспорил из-за штаб-квартир бигтеха
ЕС ищет способы «приземления» ИТ-гигантов и повышения прозрачности их рекламных алгоритмов
«Миллионы столкнутся с осложнениями»: как COVID-19 губит сердце и мозг
Врачи обеспокоены высоким риском инфарктов и инсультов у перенесших COVID-19
«Пропагандистская акция»: зачем Польша роет канал в обход Калининграда
Gazeta Wyborcza указала на выгоду России от строительства Балтийского канала в Польше
«Это идеальные образцы»: что китайцы накопали на Луне
Образцы, доставленные «Чанъэ-5», говорят о недавней вулканической активности Луны
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях