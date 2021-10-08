РУСАДА дисквалифицировало трех российских тяжелоатлетов за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало тяжелоатлетов Беслана Гордогожева, Сергея Бондаренко и Марчела Гуйдю на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте организации.

Отстранение Гордогожева отсчитывается с 31 августа 2021 года, Бондаренко — с 19 мая 2020 года. Они наказаны за наличие запрещенных веществ в допинг-пробах спортсменов. Гуйдя, срок дисквалификации которого начинается с 21 мая 2020 года, не соблюдал «терапевтические исключения» и использовал вещества, которые входят в запрещенный список.

Гуйдя является серебряным призером юниорского чемпионата мира мира 2015 года. Бондаренко завоевал бронзу первенства страны в 2015-м. Гордогожев становился обладателем серебра молодежного чемпионата страны 2019 года.

Ранее РУСАДА дисквалифицировало семерых спортсменов за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте организации.

На шесть лет был отстранен пауэрлифтер Алексей Щуцкой. По четыре года дисквалификации получили тяжелоатлет Геннадий Муратов, паралимпиец Джамаладин Шангереев и Полина Смоленская, выступающая в академической гребле. Тхэквондист Дмитрий Закрепин, регбистка Диана Магомедова и велосипедистка Карина Касенова отстранены на два года.