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Экс-игрок «Сочи»: не думаю, что Месси способен на такие слаломные рывки, как прежде

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Sergio Perez/Reuters

Защитник клуба французской Лиги 1 «Труа» Адиль Рами, комментируя переход форварда Лионеля Месси из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» заявил, что аргентинский нападающий сейчас не способен делать такие резкие рывки, как прежде. Слова француза передает официальный сайт Лиги 1.

Месси выигрывал у моих команд 12 матчей подряд? Да, я ни разу не выигрывал, но было три ничьих, плюс у меня 4 или 5 его футболок. Самое обидное – «Севилья» обыграла «Барсу» 2:1, когда я был травмирован. Но 12 игр... Он был слишком хорош. Он все время оказывался у меня за спиной, вне игры, потом медленно возвращался, доходил до середины поля, снова начинал движение вперед и обыгрывался с Педро. Это было впечатляюще.

Сейчас он в большей мере стал плеймейкером, так что защитникам стало проще, можно выжидать. Не думаю, что он способен на такие слаломные рывки, как прежде, – сказал Рами.

В феврале 2020 года Рами перешел в «Сочи», однако уже в конце мая, не проведя за клуб ни одного матча, покинул команду.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер заявил, что Месси по уровню футбола превосходит футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

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Футбол. Чемпионат Франции
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