Директор предпоследнего клуба АПЛ: нам нужны успехи в Европе, мы — лучшая команда в мире

Новоиспеченный директор клуба Английской премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» Аманда Стейвли рассказала о целях команды на будущее. Слова функционера передает Sky Sports.

«Команда должна быть на вершине английской Премьер-лиги. Потребуется время, но, обещаю, мы будем в самом верху турнирной таблицы. В Англии очень серьезная конкуренция, но нам это нравится. В этой стране лучший футбол в мире, а «Ньюкасл» – лучшая команда в мире. Мы хотим завоевывать трофеи. Первое место в АПЛ, успехи в Европе – вот что нам нужно», – сказала Стейвли.

«Ньюкасл» после девяти туров АПЛ располагается на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе три очка.

Напомним, Государственный инвестиционный фонд из Саудовской Аравии стал новым владельцем «Ньюкасла».

Ранее главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс, говоря о неудовлетворительных результатах команды, заявил, что его семья находится в недоумении от того, что он не думает об уходе в другую организацию.