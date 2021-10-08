Бывший игрок «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча национальной команды против Словакии в квалификации к ЧМ-2022. Слова Мостового передает Rusfootball.

«Жаловаться на травмы перед Словакией не приходится, все-таки нужно понимать ситуацию. В этой стране живет миллионов 5 человек, а у нас почти 150 миллионов. Футболистов у нас много, к тому же травмированные были заменены игроками из расширенного списка. Матч будет сложным, но трудности явно будут связаны не с отсутствием каких-то игроков. У нашей сборной есть резервы, так что это не отговорки», — сказал Мостовой.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

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