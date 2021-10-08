Вратарь сборной Бельгии: матч с Италией бессмысленный, не понимаю, зачем играть

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа, комментируя поражение в полуфинале Лиги наций со сборной Франции, заявил, что предстоящий матч за третье место против команды Италии бессмысленный. Слова Куртуа передает RMC Sport.

«Очень жаль. Я не видел повтора голов, но в первом случае вполне естественно, что игроки такого класса способны разобраться в штрафной площади. А во втором случае нам не повезло с пенальти. Мы знали, что 2:0 с Францией может не хватить. У нас нет чувства разочарованности.

Матч против Италии бессмысленный. От того, что кто-то станет третьим в Лиге наций, толку нет. Я не понимаю, зачем проводить этот матч», – сказал Куртуа.

В первом тайме матча точными ударами отметились бельгийцы Янник Карраско и Ромелу Лукаку. Через 17 минут после перерыва Карим Бензема сократил разницу в счете, а через несколько минут Килиан Мбаппе сделал счет 2:2. За несколько минут до конца матча Тео Эрнандес вывел Францию вперед.

Ранее стало известно, что в решающем матче французы сыграют против Испании, которая накануне обыграла Италию (2:1).