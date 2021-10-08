«Умом Россию не понять»: Баринов о национальной команде по футболу

Актер Валерий Баринов, говоря о предстоящем матчем квалификации к ЧМ-2022 между сборными России и Словакии, заявил, что ему хочется отвечать на вопросы о национальной команде словами российского поэта Федора Тютчева. Слова Баринова передает «Матч ТВ».

«Хочется отвечать на вопросы о сборной словами Тютчева: «Умом — Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать — в Россию можно только верить». Завтра в сборную можно только верить, если они победят, это будет необъяснимо. Нет, у меня не скептические прогнозы, у меня гениальная интуиция, как я говорю, всегда бывает наоборот. Пытаюсь верить в худшее, чтобы было лучшее», — сказал Баринов.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее Баринов высказался о кадровых проблемах в сборной России.