Франция одержала волевую победу над Бельгией и вышла в финал Лиги наций

Сборная Франции по футболу обыграла сборную Бельгии и вышла в финал Лиги наций.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

В первом тайме точными ударами отметились бельгийцы Янник Карраско и Ромелу Лукаку. Через 17 минут после перерыва Карим Бензема сократил разницу в счете, а через несколько минут Килиан Мбаппе сделал счет 2:2. За несколько минут до конца матча Тео Эрнандес вывел Францию вперед.

В решающем матче французы сыграют против Испании, которая накануне обыграла Италию (2:1).

Финал состоится 10 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Лига наций. 1/2 финала

Бельгия — Франция — 2:3

Голы: 1:0 — Карраско, 37; 2:0 — Лукаку, 40; 1:2 — Бензема, 62; 2:2 — Мбаппе, 69; 2:3 — Эрнандес, 90.

Ранее капитан сборной Италии Леонардо Бонуччи принес извинения за удаление в матче 1/2 финала Лиги наций против команды Испании.

На 42-й минуте российский рефери Сергей Карасев удалил с поля футболиста за две желтые карточки. Перед этим защитник получил предупреждение за споры с арбитром.