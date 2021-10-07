Карпин ответил на вопрос, кто будет защищать ворота сборной в матче со Словакией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, кто будет защищать ворота национальной команды в матче со Словакией, передают «Казанские Ведомости».

«Кто будет стоять на воротах, завтра увидите, это первое. Второе, рассматривается ли Дюпин, то, конечно, рассматривается, так же, как и все четверо наших вратарей», — сказал Карпин.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее футболист петербургского «Зенита» Далер Кузяев рассказал, что он готов стать капитаном сборной России.