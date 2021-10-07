Хавбек сборной Словакии заявил, что хочет забить мяч в ворота сборной России

Полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу 2022 года против России, передает Sportbox.

«Хотим ли повторить победу над Россией? Да, но о прошлых играх говорить нет смысла — у соперника другой состав. Игра сложится совсем по-другому. Мне бы хотелось забить, но моя результативность не имеет значения», — сказал Дуда.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер сборной Словакии по футболу Штефан Таркович поделился ожиданиями от матча против национальной команды России, которая пройдет в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.