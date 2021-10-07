Биатлонистка решила отказаться от российского гражданства ради Олимпиады

Глава Федерации биатлона Литвы Арунас Даугирдас заявил, что российская биатлонистка Лидия Жураускайте решила отказаться от гражданства ради выступления за литовскую сборную.

«Лидия — гражданка Литвы без пяти минут. Она уже получила гражданство по программе восстановления — прадед девушки литовец. В течение года с помощью федерации собраны все архивные документы. Мы получили решение о предоставлении ей литовского гражданства, теперь мы ждем единственную справку от России об отказе от гражданства этой страны», — сказал Даугирдас телеканалу LRT.

Спортсменка отметила, что ее целью является выступление на Олимпийских играх в Италии в 2026 году.

«Мне очень важно, что меня заметили и дали возможность. Я вижу, как президент и тренер федерации стараются сделать так, чтобы я чувствовала себя здесь как можно комфортнее», — сказала биатлонистка.

Жураускайте хотела сохранить российское гражданство, однако это запрещено законами Литвы.

Ранее родившийся в Дагестане чемпион мира по вольной борьбе Магомедмурад Гаджиев рассказал, почему в 2014 году решил выступать за Польшу.