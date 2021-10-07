Хоккеисты «Вашингтона» Кузнецов и Овечкин набрали четыре очка в предсезонном матче НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий команды Евгений Кузнецов отметились результативными действиями в гостевом предсезонном матче НХЛ против «Бостона» (4:3).

Кузнецов забил после паса Овечкина на 27-й минуте, а также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Тома Уилсона (28).

Третью шайбу забросил Ти Джей Оши (54), ему ассистировал Овечкин, победный гол на счету Энтони Манты (62). У «Бостона» отличились Чарли Койл (8), Тэйлор Холл (34), Давид Пастрняк (57). Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов завершил встречу с показателем полезности »-2».

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Летом 2021 года россиянин подписал новый новый контракт с «Вашингтоном».

Ранее сообщалось, что голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флери сомневается, что хочет, чтобы российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиге.